Hesarek Kayak Merkezi'nde Kış Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Hesarek Kayak Merkezi'nde Kış Keyfi

Hesarek Kayak Merkezi\'nde Kış Keyfi
26.01.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi, yarı yıl tatilinde ziyaretçi akınına uğradı, keyifli anlar yaşandı.

Bingöl'de Hesarek Kayak Merkezi, yarı yıl yoğunluğu ve renkli görüntülerle kış turizminin gözde adreslerinden biri oldu.

Bingöl merkeze 34 kilometre uzaklıkta bulunan Haserek Kayak Merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 2 bin 500 rakımlı kayak merkezinde bin 600 metre uzunluğunda pist, 70 yatak kapasiteli otel, teleski, telesiyej ve baby lift alanları bulunurken, kayak merkezine gelen ziyaretçiler burada dolu dolu bir gün geçiriyor. Kayak merkezine Bingöl'ün yanı sıra Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Malatya'dan da ziyaretçiler akın ediyor. Yarı yıl tatili ve hafta sonunu fırsat bilen aileler kayak merkezine akın ederek karın ve kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Ailesiyle birlikte Ankara'dan Bingöl'e gelen ziyaretçilerden Özlem Gözen, "Bugün Hesarek Kayak Tesisleri'ne geldik. Teleferiğe bindik, çok güzeldi ve çok keyifliydi. Kayağa bindik, karın keyfini çıkardık. Çocuklarla birlikte kızağa bindik, kartopu oynadık. Uzun zamandır bu kadar çok kar görmemiştim. Teleferiğe de ilk defa burada bindim, benim için güzel bir deneyim oldu. Hava soğuktu ama insanlar çok sıcak. Herkesle birlikte eğlendik" dedi.

Bingöl'e kız kardeşini ziyarete geldiğini belirten Gözen, Hesarek Kayak Merkezi'nin hem doğası hem de atmosferiyle kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, Bingöl halkına teşekkür etti. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Etkinlikler, Bingöl, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hesarek Kayak Merkezi'nde Kış Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:16:31. #7.11#
SON DAKİKA: Hesarek Kayak Merkezi'nde Kış Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.