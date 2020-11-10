Hevük Kalesi'ne hayran kaldılar - Son Dakika

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mavi Kelebekler Doğa Yürüyüş Grubu üyeleri, Ertuğrul Gazi'nin Moğol komutanı Çarmagon Noyan'la savaştığı rivayet edilen Hevük Kalesi'ne hayran kaldı.

Mavi Kelebekler Doğa Yürüyüş Grubu, Demiryazı Ormanları ve Hevük Kalesine yürüyüş etkinliği düzenledi.

İl İzci Sorumlusu Necmettin Özgün koordinesinde yapılan faaliyete çok sayıda İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile eş ve çocukları katıldı. Demiryazı Ormanları'nda yaklaşık 11 kilometre yürüyen gruptakiler daha sonra Beştepe Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Ertuğrul Gazi'nin Moğol komutanı Çarmagon Noyan'la savaştığı rivayet edilen Hevük Kalesi'ne çıktı.

İl İzci Sorumlusu Özgün, 350 basamaklı taş merdivenle inilen sarnıcın başında gruptaki doğaseverlere yaptığı açıklamada Hevük Kalesi'nin tarihinin MÖ. 600'lere yani Hititlere dayandığını ve daha sonra Bizans İmparatorluğunun kalesi olduğu söyledi. İlerleyen zamanlarda Türk hakimiyetine giren kalenin kervanların geçiş güzergahlarında gözetleme ve koruma amaçlı kullanıldığını ifade eden Özgün; alanın 1231 tarihinde Ertuğrul Gazi ile Moğol komutanı Noyan arasındaki "Boğa Öyüğü" savaşına sahne olduğunu ve Ertuğrul Gazi'nin önemli bir zafer kazandığını belirtti.

Hevük Kalesi'ne hayran kaldıklarını dile getiren Mavi Kelebekler Doğa Yürüyüş Grubu üyeleri, sarnıca inen merdivenlerin başında fotoğraf çekindikten sonra aşağı inerek etkinliği tamamladı. - SİVAS