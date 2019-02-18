Heyelandan Kapanan Yol Açıldı
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesi'nde etkili olan aşırı yağışlarda heyelandan dolayı çöken Oba-Değirmendere Asmaca yolu trafiğe açıldı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesi'nde etkili olan aşırı yağışlarda heyelandan dolayı çöken Oba- Değirmendere
Asmaca yolu trafiğe açıldı.
Alanya ilçesi'nde geçtiğimiz günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Oba-Değirmendere Asmaca yolu heyelan nedeniyle çökmüştü. Çöken yolda Alanya Belediyesi
Fen işleri ekipleri çalışma başlattı. Yolun çöken kısmına istinat duvarı yaparak dolgu yapan ekipler yolu araç trafiğine açtılar. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:08 Kaynak: İHA
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