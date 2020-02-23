Heyelandan zarar gören yol ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Heyelandan zarar gören yol ulaşıma açıldı - Son Dakika

Heyelandan zarar gören yol ulaşıma açıldı

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağıştan dolayı meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Keben Mahallesi Değirmendere mevkisindeki yol, trafiğe açıldı.

Heyelandan zarar gören yol ulaşıma açıldı, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağıştan dolayı meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Keben Mahallesi Değirmendere mevkisindeki yol, trafiğe açıldı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, büyük çatlaklar oluşan ve heyelanın devam etmesi nedeniyle müdahale edilemeyen yol, yaklaşık 1 ay trafiğe kapalı kaldı. Kaymaların durmasının ardından çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu 3 gün sonra trafiğe açtı. Çalışmalarda, 2 paletli ekskavatör ve 4 kamyon kullanıldı. 6 personel ile yapılan çalışmalarda yola 4 adet 80'lik ve 6 adet 40'lık büz yerleştirildi. - MERSİN

Silifke, Mersin, Keben, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:35 Kaynak: İHA
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