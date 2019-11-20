Son Dakika Haberleri: Hibe araçları tanıtıldı
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Hibe araçları tanıtıldı

7 saat önce

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'nin girişimleri sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediye'ye 2 adet çöp toplama aracı ve 1 adet yol süpürme aracı hibe edildi.

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Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'nin girişimleri sonucunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediye'ye 2 adet çöp toplama aracı ve 1 adet yol süpürme aracı hibe edildi.


Hibe araçlarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Celal Köse, "Yozgat'ımızın menfaatine olacak her alanda çalışmalarımızı ve girişimlerimizi sürdürüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla yaptığımız girişimler sonucunda 2 adet 13+ 1 buçuk metreküp kapasiteli hidrolik sıkıştırmalı çöp toplama aracı ve 1 adet yol süpürme aracını hibe olarak Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün filosuna kattık. Kış mevsiminin çetin yaşandığı ilimizde, araçlarımızı temizlik hizmetlerinde kullanacağız. Araçlarımızın yaklaşık değeri 2 milyon 100 bin lira Güçlü hükümet desteğini her zaman yanımızda hissettik. Araçların belediyemize tahsisinde bize büyük kolaylık sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a tüm hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Daha temiz bir Yozgat için araçlarımızın hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - YOZGAT

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:39 Kaynak: İHA
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