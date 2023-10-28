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Bayern Münih'in acıması yok! İlk yarı kilidi açamayıp, yarım saatte 8 gol attılar - Son Dakika

Bayern Münih'in acıması yok! İlk yarı kilidi açamayıp, yarım saatte 8 gol attılar

Son Güncelleme: 28.10.2023 19:00

Alman devi Bayern Münih, ilk yarısı 0-0 biten maçta Darmstadt 98'i 8-0 mağlup etti. Maçın golleri 51 ile 88. dakikalar arasında geldi.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Bayern Münih, ilk yarısı 0-0 biten maçta Darmstadt 98'i 8-0 mağlup etti.

İLK YARI GOL YOK

Gol yağmuruna dönen maçı Bayern Münih 8-0 kazandı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 51, 69 ve 88. dakikalarda Kane, 56 e 64. dakikalarda Sane, 60 ve 76. dakikalarda Musiala ve 71. dakikada da Müller kaydetti.

Hiç acımaları yok! İlk yarı kilidi açamayan Bayern Münih, yarım saatte 8 gol attı

YARIM SAATTE 8 GOL

İlk yarısı 0-0 biten maçta Alman devi, golleri Alman devi golleri 51 ile 88. dakikalar arasında buldu.

Hiç acımaları yok! İlk yarı kilidi açamayan Bayern Münih, yarım saatte 8 gol attı

3 KİŞİ KIRMIZI

Bayern Münih'te Kimmich, 4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Darmstadt 98'de ise Gjasula 21, Maglica ise 51. dakikada kırmızı kart gördü.

Hiç acımaları yok! İlk yarı kilidi açamayan Bayern Münih, yarım saatte 8 gol attı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Bayern Münih, Bundesliga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Bayern Münih'in acıması yok! İlk yarı kilidi açamayıp, yarım saatte 8 gol attılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayern Münih'in acıması yok! İlk yarı kilidi açamayıp, yarım saatte 8 gol attılar - Son Dakika
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