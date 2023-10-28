Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Bayern Münih, ilk yarısı 0-0 biten maçta Darmstadt 98'i 8-0 mağlup etti.
Gol yağmuruna dönen maçı Bayern Münih 8-0 kazandı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 51, 69 ve 88. dakikalarda Kane, 56 e 64. dakikalarda Sane, 60 ve 76. dakikalarda Musiala ve 71. dakikada da Müller kaydetti.
İlk yarısı 0-0 biten maçta Alman devi, golleri Alman devi golleri 51 ile 88. dakikalar arasında buldu.
Bayern Münih'te Kimmich, 4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Darmstadt 98'de ise Gjasula 21, Maglica ise 51. dakikada kırmızı kart gördü.
Son Dakika › Futbol › Bayern Münih'in acıması yok! İlk yarı kilidi açamayıp, yarım saatte 8 gol attılar - Son Dakika