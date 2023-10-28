Bayern Münih'in acıması yok! İlk yarı kilidi açamayıp, yarım saatte 8 gol attılar

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Bayern Münih, ilk yarısı 0-0 biten maçta Darmstadt 98'i 8-0 mağlup etti.

İLK YARI GOL YOK

Gol yağmuruna dönen maçı Bayern Münih 8-0 kazandı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 51, 69 ve 88. dakikalarda Kane, 56 e 64. dakikalarda Sane, 60 ve 76. dakikalarda Musiala ve 71. dakikada da Müller kaydetti.

YARIM SAATTE 8 GOL

İlk yarısı 0-0 biten maçta Alman devi, golleri Alman devi golleri 51 ile 88. dakikalar arasında buldu.

3 KİŞİ KIRMIZI

Bayern Münih'te Kimmich, 4. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Darmstadt 98'de ise Gjasula 21, Maglica ise 51. dakikada kırmızı kart gördü.