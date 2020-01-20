'Hiç Kimse Kimsesiz Kalmasın' projesi yüz güldürüyor - Son Dakika

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'Hiç Kimse Kimsesiz Kalmasın' projesi yüz güldürüyor
6 saat önce
Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında düzenlenen protokol kapsamında hayata geçirilen Hiç Kimse Kimsesiz Kalmasın projesi Kayseri'de hayata geçti.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında düzenlenen protokol kapsamında hayata geçirilen Hiç Kimse Kimsesiz Kalmasın projesi Kayseri'de hayata geçti.
Kayseri'de proje kapsamında yapılan çalışmalarda Bünyan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerin çocukları bir gün boyunca gönüllerince eğlendi.
Yaklaşık 25 çocuk 6 ay boyunca ayda bir kez çeşitli faaliyetlerle Gençlik Merkezi Gönüllüleriyle bir araya gelecek. - KAYSERİ
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