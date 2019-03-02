Hiç Saç Başa Kavga Ettim Mi?hristiyan Mıyım? Hakkımdaki Varsayımlarınızı Okudum
1 saat önce
Instagram'da hakkımdaki varsayımlarınızı yazmanızı istemiştim. 5 yılda kendimle ilgili birçok şey paylaştım ama pek yeterli olmamış galiba. ?? "Saç başa kavga etmedin.
Instagram
'da hakkımdaki varsayımlarınızı yazmanızı istemiştim. 5 yılda kendimle ilgili birçok şey paylaştım ama pek yeterli olmamış galiba. ?? "Saç başa kavga
etmedin." "Hristiyansın." "Sevgilin ultra zengin." "Sümüğünü yiyorsun." "Sevgilinin telefonunu karıştırıyorsundur." gibi varsayımlarınızı cevapladım. Sizce benimle ilgili varsayımlarınızın kaçı doğru kaçı yanlış çıkmıştır?
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:00 Kaynak: Youtube
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