Son Dakika Haberleri: Hiç Saç Başa Kavga Ettim Mi?hristiyan Mıyım? Hakkımdaki Varsayımlarınızı Okudum

Hiç Saç Başa Kavga Ettim Mi?hristiyan Mıyım? Hakkımdaki Varsayımlarınızı Okudum

1 saat önce

Instagram'da hakkımdaki varsayımlarınızı yazmanızı istemiştim. 5 yılda kendimle ilgili birçok şey paylaştım ama pek yeterli olmamış galiba. ?? "Saç başa kavga etmedin.

Instagram'da hakkımdaki varsayımlarınızı yazmanızı istemiştim. 5 yılda kendimle ilgili birçok şey paylaştım ama pek yeterli olmamış galiba. ?? "Saç başa kavga etmedin." "Hristiyansın." "Sevgilin ultra zengin." "Sümüğünü yiyorsun." "Sevgilinin telefonunu karıştırıyorsundur." gibi varsayımlarınızı cevapladım. Sizce benimle ilgili varsayımlarınızın kaçı doğru kaçı yanlış çıkmıştır?

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:00 Kaynak: Youtube

Instagram, kavga, Genel
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