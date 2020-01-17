Highway Outlet AVM'de sömestr eğlencesi - Son Dakika

Bol Marka, Bol İndirim, Bol Eğlence sloganıyla, 2020 yılında da en zirvede olmayı hedefleyen, Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri Alışveriş ve Yaşam Merkezi Highway Outlet'te, festival tadındaki Sömestr eğlenceleri başlıyor.



Karnesini alarak 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının yarıyılını tamamlamanın heyecanını yaşayacak olan çocukları Sömestr tatili boyunca Highway Outlet'te hediyeler, etkinlikler, eğlenceler, Showlar ve yarışmalar bekliyor olacak. Danışma noktasına karnesini getiren çocuklar anında sürpriz hediyelerin sahibi olacaklar. 18 Ocak Cumartesi ve 19 Ocak Pazar günü TRT Çocuk kanalının severek izlenen çizgi filmi Maysa ve Bulut, 14.00-16.00-18.00 saatlerindeki lisanslı gösterisiyle Highway Outlet'te buluşacak. 24 Ocak Cuma günü, Bremen Mızıkacıları Maskotlu Çocuk Oyunu, 25 ve 26 Ocak'ta Kukla Show ve Lol Bebek, 31 Ocak Cuma günü Ormanlar Kralı Aslan, 1 ve 2 Şubat'ta Balonbaz Show gösterisi, aynı zamanda Sömestr tatili boyunca her hafta sonu eğitici ve öğretici çocuk atölyeleri de 14.00-18.00 saatleri arasında minik misafirlerini bekliyor olacak. - BOLU