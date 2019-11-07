Son Dakika Haberleri: Hijyen kurallarına uymayan mekanlara ceza yağdı
Son Dakika Güncel Hijyen kurallarına uymayan mekanlara ceza yağdı

Hijyen kurallarına uymayan mekanlara ceza yağdı

6 saat önce

Ankara Emniyet ve İl Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlüklerince, Kızılay Sakarya ve Yüksel caddelerinde bulunan eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde, hijyen kurallarına uymadıkları ve yangın merdiveni bulundurmadıkları belirlenen iş yerlerine yasal işlem uygulandı.

Hijyen kurallarına uymayan mekanlara ceza yağdı, System.String[]

Ankara Emniyet ve İl Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlüklerince, Kızılay Sakarya ve Yüksel caddelerinde bulunan eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde, hijyen kurallarına uymadıkları ve yangın merdiveni bulundurmadıkları belirlenen iş yerlerine yasal işlem uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 500 polisin katılımı ile Sakarya ve Yüksel caddelerinde bulunan 83 eğlence mekanında asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde 983 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kurallara uymayan mekanlara cezai işlem uygulandı

Uygulamada, polis ekiplerine İl Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlüklerine bağlı uzmanlar da eşlik etti. Denetlenen birçok eğlence mekanında, hijyen kurallarına uymayan şartlar, SGK'siz işçi çalıştırma gibi konularda aksaklıklar tespit edilirken, bazı iş yerlerinde ise yangın çıkışı, x-ray cihazı ve güvenlik görevlisi bulunmadığı belirlendi.

Mekanlar hakkında yasal işlem başlatan ekipler, bazı iş yerlerini ise mühürledi.

Denetimlerden memnuniyet duyduklarını belirten çevre esnafı ve vatandaşlar ise bazı eğlence mekanlarından gelen yüksek sesten rahatsız olduklarını, bu konuda ilçe belediyesine şikayette bulunmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını iddia etti.

Sakarya, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:24 Kaynak: AA
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