Hikmet Yılmaz\'dan Vali Soytürk\'e Ziyaret
11.02.2026 09:14
Dernek başkanı Yılmaz, Vali Soytürk'e Çanakkale yürüyüşü hakkında bilgi verip davet etti.

27. ve 57. Alayları Yaşatma ve Araştırma Gönüllüleri Derneği Başkanı Hikmet Yılmaz, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Yılmaz ve Soytürk makamda bir süre görüştü.

Yılmaz, dernek tarafından düzenlenecek olan Çanakkale yürüyüşü hakkında bilgi vererek, Soytürk'ü etkinliğe davet etti.

-Kaymakam Tunçer'den Tekirdağ Muharip Gaziler Derneği'ne ziyaret

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Tunçer, Dernek Başkanı Ali Rıza Açıkgöz ve üyelerle bir süre sohbet etti.

Açıkgöz, ziyaret için Tunçer'e teşekkür etti.

-Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Tabakoğlu'na ziyaret

Tekirdağ Karayolları 18. Şube Şefi Sadık Güller, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette bir süre sohbet eden Güller ve Tabakoğlu, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Tabakoğlu, ziyaret dolayısıyla Güller'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Mahmut Nedim Tunçer, Yerel Haberler, Recep Soytürk, Hikmet Yılmaz, Etkinlikler, Çanakkale, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

