Hilmi Güler, çöp sorununa el attı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hilmi Güler, çöp sorununa el attı - Son Dakika

Hilmi Güler, çöp sorununa el attı

16 dakika önce

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi'nde bulunan Düzenli Depolama Sahasını ziyaret etti.

Hilmi Güler, çöp sorununa el attı, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi'nde bulunan Düzenli Depolama Sahasını ziyaret etti.


Başkan Güler, Çaybaşı ilçesinin İlküvez Mahallesi Göksun mevkisinde bulunan Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisinden kaynaklanan sorunları gidermek amacıyla yöre sakinleri ve ilgili tarafların katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdi.


Görüşmede, bir süredir çöp depolama tesisinin önünde bekleyen yöre sakinlerini ayrı ayrı dinleyen Başkan Güler, sorunun nedenleri ve çözümü için yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.


Karşılıklı anlayış içerisinde geçen görüşmede Başkan Güler, Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisinin bulunduğu bölgede yaşayan vatandaşların, kendisine ilettiği eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hilmi Güler, İlküvez, Çaybaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:51 Kaynak: İHA
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