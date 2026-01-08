Hind Rajab\'ın Sesi Filminin Gösterimi Yapıldı

ANKARA'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgali sırasında İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından öldürülen 5 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Hind Rajab'ın hikayesini konu alan 'Hind Rajab'ın Sesi' filminin özel gösterimi gerçekleştirildi. Filmi, Ankara Valisi Vasip Şahin ile kaymakamlar izledi.

Dünyanın birçok yerindeki festivallerden ödüllerle dönen, Kaouther Ben Hania'nın çektiği ABD, Fransa ve Tunus ortak yapımı 'Hind Rajab'ın Sesi' filmi, Ankara'da gösterime girdi. Filmin özel gösterimine Ankara Valisi Vasip Şahin, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri ile valilik personeli katıldı.

Ankara Valisi Şahin, Gazzelilerin 2 yıla aşkın süredir çok ciddi bir soykırımla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Maalesef çoluk çocuk, kadın, ihtiyar, hasta ve yaşlılar; hiçbir ilke, hiçbir kural demeden büyük kitle soykırıma uğruyor ve bu modern dünyanın gözleri önünde oluyor. Bugün Hind Rajab filmiyle de aslında sembolize edilmiş bir şekilde tüm dünyanın ve kamuoyunun adeta gözüne sokuluyor. Bu film inşallah bir uyanışa vesile olur. Bunun bir an önce durması için tüm dünyanın, tüm insanlığın, azıcık vicdanı olan herkesin buna karşı durması lazım. Milletimiz de bu noktada büyük bir hassasiyete sahip. Ankaralılar da bu anlamda çok ciddi hassasiyete sahip ve bu konudaki tepkilerini, düşüncelerini, protestolarını dile getiriyorlar. Bunun yaygınlaşması lazım. İyiliği ancak yayarsak çoğalır, çoğaltırsak kötülükler sona erer. Özellikle bütün Ankaralıları bu filmi izlemeye davet ediyorum" dedi.