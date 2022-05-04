Hindistan Başbakanı Modi, 2. Hindistan-İskandinav Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika
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Hindistan Başbakanı Modi, 2. Hindistan-İskandinav Zirvesi'ne katıldı

04.05.2022 19:48
Hindistan Başbakanı Modi, 2. Hindistan-İskandinav Zirvesi'ne katıldı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 2. Hindistan-İskandinav Zirvesi'ne katıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 2. Hindistan-İskandinav Zirvesi'ne katıldı.

News 18'in haberine göre, zirve Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç başbakanlarının da katılımıyla gerçekleştirildi.

Modi, Hindistan ve İskandinav ülkelerinin birlikte başarabileceği, küresel refah ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabileceği birçok şey olduğunu söyledi.

Modi, "Hindistan-İskandinav Zirvesi'nin, Hindistan'ın bölgeyle bağlarını güçlendirmesi konusunda kat edeceği uzun bir yol var." diye konuştu.

Hindistan-İskandinav Zirvesi'nden önce Modi; Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç başbakanlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.

İlk Hindistan-İskandinav Zirvesi 2018'de Stockholm'de yapılmıştı.

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Narendra Modi, Finlandiya, Danimarka, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan Başbakanı Modi, 2. Hindistan-İskandinav Zirvesi'ne katıldı - Son Dakika


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