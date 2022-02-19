Üye Girişi
Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto - Son Dakika

Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto

19.02.2022 16:24

ŞİŞLİ'de bulunan Hindistan Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, Hindistan'ın Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağının uygulamaya konulmasını protesto etti.

ŞİŞLİ'de bulunan Hindistan Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, Hindistan'ın Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağının uygulamaya konulmasını protesto etti.

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, başörtüsü yasağını protesto eden Özgür-Der (Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği) ile İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma (MAZLUMDER) üyeleri, Şişli'de bulunan Hindistan Başkonsolosluğu önünde toplandı. Grup üyeleri, 'Başörtüsü Kimliğimizdir yasaklanamaz' yazılı pankart açtı. Ellerinde Türkçe ve İngilizce dövizler taşıyan grup üyeleri sloganlar atarak eylem yaptı.

Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya "Karnataka eyaletinde başlayan başörtüsü yasağı, başörtüsü zulmü münferit bir vaka olarak görülmemelidir. Hindistan'da son yıllarda giderek artan Hindu milliyetçiliği Müslümanlara yönelik zulümlerin, baskılama çabalarının, bir şekilde Müslümanlara Hindistan'ı dar etme çabalarının aslında en somut tezahürüdür. Hindistan topraklarında 200 milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Bu insanlar yüzyıllardır yaşadıkları bu topraklarda Hindu milliyetçiliğinin baskısı altında adeta yabancı muamelesi görmeye başladılar. Müslümanlara dönük baskılar, saldırılar, eziyetler, aşağılamalar sınırsız bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.Mazlum-Der Başkanı Kaya Kartal "Hindistan her şeyden önce yüzlerce yıl İslam toprağı olarak varlığını sürdürmüş ve Müslümanların oraya çok ciddi değerler kattığı bir toprak. Bunu göz ardı etmemek lazım. Her ne kadar ulus bir devlete dönmüş olsa da içerisinden Mevdudileri, Hamidullahları çıkarmış bir topraktır. Oradaki topluluğun hiçbir şekilde eğilmeyeceğine inanıyoruz.  Çünkü oraya bir tohum atılmıştır. Muhakkak ki bu direniş olarak ve zafer olarak karşımıza çıkacaktır" dedi. Grup yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

- İstanbul
Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto
Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto
Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto
Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto
Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto
Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto
Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto
Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto
Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto
Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto
Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto
Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto
Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto
Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto
Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto
YORUMLAR
500
Hindistan'daki başörtüsü yasağı İstanbul'da protesto edildi Hindistan'daki başörtüsü yasağı İstanbul'da protesto edildi Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto Bangladeşliler, Hindistan'da Müslümanlara yönelik başörtüsü yasağını protesto etti Bangladeşliler, Hindistan'da Müslümanlara yönelik başörtüsü yasağını protesto etti

baş örtüsü, Protesto, Şişli, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:33 105 gündür gol atamadı! Galatasaray'ın doğru karar verdiği ortaya çıktı
17:29 Babasını aracının içinde ölü buldu! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:04 Filistin uyruklu sanığa cinsel saldırı suçundan 7 yıl hapis
17:01 Yalçın Ayhan'ın sözleri taraftarı küplere bindirdi: Sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor
16:58 257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı
12:07 Zincirleme istismara 168 yıl hapis istemi! 8 öğrencisini istismar etmiş, "ben yapmadım" demişti!
14:23 Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan korkutan deprem uyarısı: Aklı olan Marmara'yı, evini bıraksın kaçsın
16:23 Düğüne katılacak davetlilere "Göğüs dekolteli elbise giymeyin" diyen gelinin kural listesi tartışma yarattı
16:19 Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden kendisini arayan Bakan Karaismalioğlu'na sosyal medyadan yanıt: Gençlerimizin heyecanını paylaştık
16:14 Rize'de 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ormanda silahlı vurulmuş halde ölü bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 18:01:11. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement