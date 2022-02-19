Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto - Son Dakika

ŞİŞLİ'de bulunan Hindistan Başkonsolosluğu önünde toplanan grup, Hindistan'ın Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağının uygulamaya konulmasını protesto etti.

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, başörtüsü yasağını protesto eden Özgür-Der (Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği) ile İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma (MAZLUMDER) üyeleri, Şişli'de bulunan Hindistan Başkonsolosluğu önünde toplandı. Grup üyeleri, 'Başörtüsü Kimliğimizdir yasaklanamaz' yazılı pankart açtı. Ellerinde Türkçe ve İngilizce dövizler taşıyan grup üyeleri sloganlar atarak eylem yaptı.