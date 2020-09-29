Hindistan'da 19 yaşındaki genç kızın tecavüz sonucu ölmesi tepkiyle karşılandı - Son Dakika

Hindistan'da 19 yaşındaki genç kızın tecavüz sonucu ölmesi tepkiyle karşılandı

Hindistan'da üst kasta mensup bir grubun tecavüzüne uğrayan Dalit genç kızın ölümü ülkede tepkilere yol açtı.

Hindistan'da 19 yaşındaki genç kızın tecavüz sonucu ölmesi tepkiyle karşılandı, System.String[]

Hindistan'da üst kasta mensup bir grubun tecavüzüne uğrayan Dalit genç kızın ölümü ülkede tepkilere yol açtı.

BBC'nin haberine göre, kast sisteminde neredeyse hiçbir hakka sahip olmayan, ülkedeki en alt sınıfı temsil eden Dalitlere mensup 19 yaşındaki genç kız, 14 Eylül'de Uttar Pradeş eyaletinde saldırıya uğradı.

Polis, 4 erkeğin tecavüzüne uğrayan genç kızın saldırıda ağır yaralandığını açıkladı.

Delhi'deki bir hastaneye kaldırılan genç kız 2 hafta sonra hayatını kaybederken, 4 zanlı tutuklandı.

Kurbanın erkek kardeşi, saldırıdan sonraki 10 gün içinde polisin kimseyi tutuklamadığını belirterek, kız kardeşi için "Ölüme terk edildi. Canı için 14 gün mücadele verdi." dedi.

Aile, yerel basına da saldırının baş zanlısının bölgede Dalitlere daima eziyet ettiğini söyledi.

Olay, Hindistan'da büyük tepkiyle karşılandı, sosyal medyada adalet çağrıları yapıldı.

Muhalefet partileri de saldırıyı kınadı. Uttar Pradeş'in eski Başbakanı ve Dalit siyasetçi Mayawati, Twitter hesabında "Hükümet kurbanın ailesine mümkün olan tüm yardımı yapmalı ve suçluların hızla cezalandırılmasını sağlamalı." paylaşımını yaptı.

Bir diğer eski Başbakan Akhileş Yadav, hükümeti kadınlara karşı işlenen suçlara karşı "duyarsız" olmakla itham etti.

Dalit siyasetçi ve aktivist Çandraşekhar Azad'ın partisi de genç kızın ölümü üzerine ülke çapında protesto çağrısında bulundu.

Hindistan'da sosyal tabakalaşmanın bir formu olan kast sistemi her ne kadar anayasada yasaklanmış olsa da 1 milyar 353 milyonluk ülkede nüfusun yüzde 65,97'si kırsal bölgelerde yaşıyor ve söz konusu bölgelerde bu gelenek sürdürülüyor.

Dalitler ülkede ayrımcılık, işkence, tecavüz ve keyfi tutuklamalara maruz kalabiliyor. Dalitlerin nüfusunun ülkede 200 milyonun üzerinde olduğu sanılıyor.

Hindistan benzer olaylarla sık sık gündeme geliyor

Tecavüz hadiseleriyle sık sık gündeme gelen Hindistan'da söz konusu olaylara yönelik kitlesel eylemler düzenleniyor.

Hindistan'ın Haydarabad kentinde 27 Kasım 2019'da 27 yaşında bir veterinerin 4 kişinin tecavüzüne uğradıktan sonra öldürülmesi ve cesedinin yakılması sonrası ülkenin çeşitli bölgelerinde büyük çaplı protesto gösterileri düzenlenmişti.

İktidardaki Hindistan Halk Partisinden (BJP) eski milletvekili Kuldeep Singh Sengar, 17 yaşındaki bir kıza tecavüz etmek suçundan yargılandığı davada 20 Aralık 2019'da ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

ABD'nin Yeni Delhi büyükelçiliğinde 6 Şubat'ta, elçilikte çalışan ve yaşayan temizlik görevlisinin 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edilmesi de tepkilere yol açmıştı.

Yine ağustos ayında Uttar Pradeş eyaletinde 13 yaşındaki kız çocuğunun tecavüz edildikten sonra "vahşice" öldürülmesine sosyal medyada yoğun tepki gösterilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da 19 yaşındaki genç kızın tecavüz sonucu ölmesi tepkiyle karşılandı - Son Dakika

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