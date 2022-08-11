Hindistan'da bir avukat, fazladan 25 sent ödediği 22 yıllık tren bileti davasını kazandı - Son Dakika
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Hindistan'da bir avukat, fazladan 25 sent ödediği 22 yıllık tren bileti davasını kazandı

11.08.2022 13:49
Hindistan'da bir avukat, fazladan 25 sent ödediği 22 yıllık tren bileti davasını kazandı

Hindistan'da bir avukat yaklaşık 22 yıl önce fazladan 25 sent (20 rupi) ödediği tren bileti davasını kazandı.

Hindistan'da bir avukat yaklaşık 22 yıl önce fazladan 25 sent (20 rupi) ödediği tren bileti davasını kazandı.

BBC'nin haberine göre, avukat Tungnath Chaturvedi'den Uttar Pradesh eyaletinde 1999'da aldığı 2 tren bileti için 25 sent fazla para alındı.

Chaturvedi, konuyu mahkemeye taşıdı ve uzun yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı.

Tüketici mahkemesi, demir yolu idaresinin Chaturvedi'ye parayı faiziyle ödemesine hükmetti.

Karar uyarınca, demir yolu iradesi Chaturvedi'ye 188,40 dolar (15 bin rupi) tazminatın yanı sıra yüzde 12 ile 25 sentin 22 yıllık faizinin de ödemesini yapacak.

Chaturvedi, ülkede mahkemelerin yavaş işlemesi nedeniyle davanın yıllarca sürdüğüne işaret ederek davayla ilgili 100'den fazla duruşmaya katıldığını söyledi.

Paranın önemli olmadığı vurgulayan Chaturvedi, mücadelesinin adalet için ve yolsuzluğa karşı olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

India, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da bir avukat, fazladan 25 sent ödediği 22 yıllık tren bileti davasını kazandı - Son Dakika
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