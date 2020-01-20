Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı - Son Dakika

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Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı
16 dakika önce
Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandıHindistan (DHA) ? Hindistan'ın Haydarabad eyaletinde bir evin çatısında uyuya kalan leopar görevliler tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:28 Kaynak: DHA
Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı
Hindistan (DHA) ? Hindistan'ın Haydarabad eyaletinde bir evin çatısında uyuya kalan leopar görevliler tarafından yakalandı.
Haydarabad'ın Shadnagar şehrinde ormana yakın bir yerde yaşayan Vijay Kumar, sabah kalktığında evinin çatısında uyuyan bir leopar ile karşılaştı. Ev sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ve Vahşi Yaşam yetkilileri, çatıda uyuyan leoparı ilaçla etkisiz hale getirerek dışarı çıkardı. Çevrede paniğe neden olan leoparın Nehru Hayvanat Bahçesi'ne götürüldüğü öğrenildi.
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