Hindistan'da depoda yangın çıktı : 9 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan'da depoda yangın çıktı : 9 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Hindistan'da depoda yangın çıktı : 9 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir depoda çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi, en az 3 kişi yaralandı.

Hindistan'da depoda yangın çıktı : 9 ölü, 3 yaralı, System.String[]

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir depoda çıkan yangında 9 kişi yaşamını yitirdi, en az 3 kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, başkente bağlı Kirari kasabasındaki yangın, 3 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Yaralıların tedavilerinin Sanjay Gandhi Memorial Hastanesi'nde sürdürüldüğü belirtildi.

Günün erken saatlerinde başladığı belirtilen yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

Söz konusu yangının Yeni Delhi'de bu ay çıkan en büyük ikinci yangın olduğu kaydediliyor.

Bu ay başında bir fabrikada çıkan yangında 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Yeni Delhi, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de anma toplantısına silahlı baskın: 13 yaralı
Uluabat gölünde sazlık alanda yangın çıktı! Mandalar telef oldu Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı

Son Dakika Haberleri
16:26 Manisa'ya "Sarıkamış Şehitleri Anıtı" dikilecek - Son Dakika
16:25 Başkentte yılbaşı öncesi narkotik operasyonları hız kazandı - Son Dakika
16:25 DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4 - Son Dakika
16:25 Dev dalgalar oluştu: Gemi ve balıkçı tekneleri demir attı - Son Dakika
16:24 Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
14:37 Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
14:23 Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katılan HDP'li başkan tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 16:28:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da depoda yangın çıktı : 9 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]