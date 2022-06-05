Hindistan'da Halk Partisi sözcüsü, Hz. Muhammed'e hakaret gerekçesiyle görevden alındı - Son Dakika
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Hindistan'da Halk Partisi sözcüsü, Hz. Muhammed'e hakaret gerekçesiyle görevden alındı

05.06.2022 17:08
Hindistan'da Halk Partisi sözcüsü, Hz. Muhammed'e hakaret gerekçesiyle görevden alındı

Hindistan'da, İslam dinine ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Jindal Kumar'ın da partiden ihraç edildiği bildirildi.

Hindistan'da, İslam dinine ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Jindal Kumar'ın da partiden ihraç edildiği bildirildi.

Sharma hakkında, 3 Haziran'da katıldığı televizyon programında, İslam dinine ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullanması üzerine partisi tarafından görevden uzaklaştırma kararı verildi.

Sharma'nın yanı sıra Kumar da sosyal medyada "dini değerleri aşağıladığı" gerekçesiyle partiden ihraç edildi.

Kararın ardından, BJP Genel Sekreteri Arun Singh, "Partisinin hiçbir dine hakareti tasvip etmediğini ve tüm inançlara saygı duyduğunu" belirten bildiri yayımladı.

Bildiride, söz konusu kişilerin isimlerine ve ifadelerine değinilmeden, "BJP, herhangi bir dine ya da mezhebe hakaret eden, küçük düşüren ideolojilere karşıdır. BJP bu tür insanları veya felsefeyi desteklemez." ifadesine yer verildi.

Ayrıca bildiride "BJP, herhangi bir dinin başka bir dine ya da dini şahsiyete yaptığı hakareti kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Tepkiler üzerine Sharma özür diledi

Sharma, tepkiler üzerine Twitter'dan, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım." ifadesini kullandı.

Partiden ihraç edilen Kumar, partinin kararının kendisi için önemini vurgulayarak, kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Hz Muhammed, India, Güncel, Son Dakika

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