Hindistan'da Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret protesto edildi

Hindistan'da iktidardaki Halk Partisinden (BJP) 2 yetkilinin İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeleri nedeniyle büyük protestolar düzenlendi.

Yeni Delhi'deki Jama Mescidi'nin önünde toplanan büyük kalabalık, BJP Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ı protesto etti.

Protestocular, Sharma'nın tutuklanmasına dair taleplerini dile getirdi.

Mescidin imamı, cami yetkililerinin protesto için çağrıda bulunmadığını söyledi.

Protestocular taleplerini dile getirdikten sonra barışçıl şekilde dağıldı.

Polis yetkilileri protestoları doğrulayarak olayın kontrol altında olduğunu belirtti.

Ülkede, Haydarabad, Kalküta, Saharanpur ve Moradabad da dahil olmak üzere başka bölgelerde de protestolar düzenlendi.

Cammu Keşmir'de iş yerleri kapatıldı

Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'da aynı sebeple iş yerlerini kapatma protestoları yapıldı.

Görgü tanıkları, polisin başkentin Nawa Kadal bölgesinde "Allahuekber" sloganlarıyla yürüyen protestocuları durdurduğunu bildirdi.

Sharma'ya dün "insanları çeşitli bölücü çizgiler temelinde kışkırtmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Hindistan'da son günlerde BJP'nin önde gelen isimlerinin, İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik ifadeleri tansiyonu yükseltti.

İktidar partisi söz konusu gerilim nedeniyle eleştirilerin odağı olurken İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle Sharma'nın görevine son verildiği ve Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın da partiden ihraç edildiği bildirilmişti.

Sharma, gelen tepkiler üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kimsenin duygularını incitmek istemedim. Eğer sözlerimle insanları kırdıysam sözlerimi geri alırım." açıklamasında bulunmuştu.

Jindal ise BJP'nin verdiği kararın önemini vurgulayarak, kendini partiye adayan bir kişi olduğunu söylemişti.???????

BJP'nin gençlik politikalarından sorumlu isimlerden Harshit Srivastava, Twitter paylaşımından dolayı dün Uttar Pradeş eyaletinde gözaltına alınmıştı.