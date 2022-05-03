Hindistan'da Kızlar Ellerine Bayram Kınası Yaptırıyor - Son Dakika
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Hindistan'da Kızlar Ellerine Bayram Kınası Yaptırıyor

03.05.2022 12:12
Hindistan'da Kızlar Ellerine Bayram Kınası Yaptırıyor

AGARTALA, 3 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da Ramazan Bayramı arifesinde kızlar ellerine geleneksel kına süslemeleri yaptırıyor.

AGARTALA, 3 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da Ramazan Bayramı arifesinde kızlar ellerine geleneksel kına süslemeleri yaptırıyor.

Hindistan'da Kızlar Ellerine Bayram Kınası Yaptırıyor

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da Ramazan Bayramı arifesinde eline geleneksel kına süslemesi yaptıran bir kız, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Kızlar Ellerine Bayram Kınası Yaptırıyor

Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Tripura eyaletinin başkenti Agartala'da Ramazan Bayramı arifesinde eline geleneksel kına süslemesi yaptıran bir kız, 2 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Hindistan'da Kızlar Ellerine Bayram Kınası Yaptırıyor - Son Dakika


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