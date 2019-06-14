Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Malegaon saldırılarının sanıkları kefaletle serbest bırakıldı
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Hindistan'da Malegaon saldırılarının sanıkları kefaletle serbest bırakıldı

5 saat önce

YENİ Hindistan'da yüksek mahkeme, 2006'da Malegaon bölgesinde meydana gelen bombalı saldırılarla ilgili davanın 4 sanığının kefaletle tahliyesine karar verdi.

Hindistan'da Malegaon saldırılarının sanıkları kefaletle serbest bırakıldı, System.String[]
YENİ Hindistan'da yüksek mahkeme, 2006'da Malegaon bölgesinde meydana gelen bombalı saldırılarla ilgili davanın 4 sanığının kefaletle tahliyesine karar verdi.
Mumbai Yüksek Mahkemesi, Malegaon'daki bombalı saldırılarla ilgili davada, 2013'ten bu yana cezaevinde bulunan 4 sanığın, 50 bin Hindistan Rupisi (yaklaşık 700 dolar) kefalet karşılığında serbest bırakılmasına hükmetti.
Mahkeme, bu kişilerin, dava boyunca tüm duruşmalara katılmalarını ve tanıklarla irtibat kurmamalarını kararlaştırdı.
Maharaştra eyaletine bağlı Malegaon'da 2006'da cuma namazının kılındığı bir caminin yakınlarında gerçekleştirilen bombalı terör saldırılarında 37 kişi hayatını kaybetmiş, 100 kişi yaralanmıştı.
Yerel polis başlangıçta patlamalarla ilgili olduğu şüphesiyle 9 Müslümanı tutuklamış, bu kişiler daha sonra mahkeme kararıyla serbest bırakılmıştı.
Ulusal Soruşturma Ajansı tarafından yürütülen soruşturmada, patlamaların Hindu aşırılıkçılar tarafından gerçekleştirildiği sonucuna varılmıştı.
Saldırılarla ilgili Dhan Singh, Lokesh Sharma, Manohar Narwaria ve Rajendra Chaudhary 2013 yılında tutuklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:36 Kaynak: AA
Hindistan, Güncel
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