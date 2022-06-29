Hindistan'da Müslüman liderler Hindu terzinin öldürülmesini kınadı - Son Dakika
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Hindistan'da Müslüman liderler Hindu terzinin öldürülmesini kınadı

29.06.2022 14:40
Hindistan'da Müslüman liderler Hindu terzinin öldürülmesini kınadı

YENİ Hindistan'ın önde gelen Müslüman örgütleri ve liderleri Rajasthan eyaletinde Hindu bir terzinin öldürülmesini "insanlık için bir utanç ve İslam'ı karalama eylemi" olarak nitelendirdi.

YENİ Hindistan'ın önde gelen Müslüman örgütleri ve liderleri Rajasthan eyaletinde Hindu bir terzinin öldürülmesini "insanlık için bir utanç ve İslam'ı karalama eylemi" olarak nitelendirdi.

Ülkenin en büyük sosyo-dini cemaati Ulama-i Hind, iki Müslümanın aşırı milliyetçi olduğu iddia edilen Hint terzi Kanhaiya Lal'ı öldürmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki gösterdi.

Ulama-i Hind liderlerinden Mevlana Mahmud Asad Madani, olayı kınayarak, "Bu olay, ülkenin kolluk kuvvetlerine büyük bir meydan okumadır. Katil kim olursa olsun, kimsenin kanunu eline alma yetkisi yoktur." dedi.

Madani, her türlü aşırılığa karşı olduklarını belirterek din, kast ve etnik kökenleri ne olursa olsun bu tür kişilere karşı katı önlemler alınmasını talep ettiklerini söyledi.

Tüm Hindistan Meclis-i İttihad-ı Müslimin lideri Asaduddin Owaisi de sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Udaipur Rajasthan'daki korkunç cinayeti kınıyorum. Bunun hiçbir gerekçesi olamaz. Partimizin tutarlı duruşu bu tür şiddete karşı çıkmaktır." ifadesini kullandı.

Rajasthan Başbakanı Ashok Gehlot, iki zanlının da gözaltına alındığını belirtti.

Eyalete bağlı Udaipur kentinde dün iki Müslüman, aşırı milliyetçi olduğu iddia edilen Hint terzi Kanhaiya Lal'ı öldürdüklerine ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı.

Şüpheliler, öldürülen terzinin İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e hakaret eden iktidardaki eski Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma'yı destekleyen yorumlarda bulunduğunu öne sürmüştü.

Hükümet, olaylardan bir gün sonra internet erişimine kısıtlama getirmiş ve halkın bir araya gelmesini yasaklamıştı.

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Kaynak: AA

Racasthan, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Müslüman liderler Hindu terzinin öldürülmesini kınadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Müslüman liderler Hindu terzinin öldürülmesini kınadı - Son Dakika
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