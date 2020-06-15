Hindistan'da sağlık sistemi Kovid-19 nedeniyle aşırı yoğun - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla arttığı Hindistan'da sağlık sisteminin Kovid-19 hastaları dolayısıyla aşırı yoğun olduğu bildirildi.

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'de (DW) yer alan habere göre, ülkede bugün tespit edilen 11 bin 500'ün üzerinde vaka ile birlikte toplam vaka sayısı 338 bini aşarken, salgın dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı da 9 bin 600'ü geçti.

Dünya genelinde Hindistan, ABD, Brezilya ve Rusya'nın ardından salgından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Azımsanamayacak derecede vaka sayısının görüldüğü Mumbai, Yeni Delhi, Çennai ve Ahmedabad şehirlerinde Kovid-19 vakaları 130 bini geçerken, bu kentlerdeki toplam ölü sayısı 4 bin 600'ün üzerine çıktı.

Uzmanlar, Hindistan'daki vaka artışlarının sebebini, salgına yönelik uygulanan kısıtlama tedbirlerinin erken gevşetilmesi olarak gösteriyor.

Ülkedeki tehlikeli durum dolayısıyla Başbakan Narendra Modi, hafta sonu kabineyi toplarken, İçişleri Bakanı Amit Şah da diğer partilerden siyasetçilerle konuyu görüşmek üzere bir dizi toplantı gerçekleştirdi.

Yeni Delhi'de 150 bin yatağa ihtiyaç olacak

Salgından en çok etkilenen başkentte ise durum kritik.

Hükümet, temmuzun sonunda Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde Kovid-19 vakalarının 20 kat artarak yarım milyonu aşacağından endişe ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nda çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili yaptığı açıklamada, ülkedeki Kovid-19 durumunun korkutucu olduğunu söyledi.

Maharaştra, Tamil Nadu, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi, Gucerat ve Uttar Pradeş'teki hastanelerin, ciddi derecede yoğun bakım ünitesi ve solunum cihazı sıkıntısı ile karşı karşıya kalmasından endişe ediliyor.

Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, yaptığı açıklamada, başka eyaletlerden gelen hastalarla birlikte başkentin temmuz sonuna kadar 150 bin hastane yatağına ihtiyacı olacağını kaydetmişti.

Yeni Delhi ve Mumbai salgının merkez üssüne dönüştü

"AsiaNews"te yer alan habere göre, ülkenin ekonomik ve finans başkenti Mumbai, Yeni Delhi ile birlikte Hindistan'ın Kovid-19 merkezine dönüştü.

Yeni Delhi'de yer olmadığı için hastanelere kabul edilmeyen çok sayıda vatandaşın bulunduğuna dair haberler ülke genelinde paniğe yol açtı.

Hindistan Yüksek Mahkemesinden 12 Haziran'da yapılan açıklamada, bir kişinin cansız bedeninin çöplükte bulunduğu anımsatılarak, Yeni Delhi'deki durum "korkunç" olarak nitelendirilmişti.

Muhammed Anwar isimli bir kişi, hükümet binasının önünde bilincini kaybetmiş ve bir süre sonra kapının kenarında ölmüştü.

Kovid-19 olduğundan şüphelenilen Anwar'ın cesedi bir süre sonra çöplüğe atılmıştı. Olay ülke genelinde tepkilere yol açmıştı.

Salgın henüz tepe noktasına ulaşmadı

Uzmanlar, Kovid-19'un Hindistan'da henüz zirveye ulaşmadığına inanıyor.

Büyük şehirlerden memleketlerine dönen göçmen işçilerin virüsü bu bölgelere taşımasından endişe ediliyor. Kırsal alanlarda sağlık sistemi altyapısının yetersizliği sebebiyle söz konusu bölgelerde hastalığın yayılmasının olası bir sağlık krizine yol açabileceği belirtiliyor.

Sağlık uzmanı Devin Narang, Hindistan'da Kovid-19 vakalarının her bölgede çok yüksek düzeylere çıkacağını tahmin ettiklerini söyledi.