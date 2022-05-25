Hindistan'da SpiceJet'e fidye yazılımı saldırısı nedeniyle yolcular havaalanında mahsur kaldı

Hindistan hava yolu şirketi SpiceJet Airlines'ın fidye yazılımı saldırısına uğraması sonucu yolcular havaalanında saatlerce beklemek zorunda kaldı.

SpiceJet Airlines'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şirketin bazı sistemlerinin gece saatlerinde fidye yazılımı saldırısına maruz kaldığı ifade edildi.

Sabahki uçuşların söz konusu saldırı nedeniyle yavaşladığı kaydedilen açıklamada, sistemle ilgili gerekli çalışmaların yapıldığı ve uçuşların normale döndüğü belirtildi.

Diğer yandan Hint medyasındaki haberlere göre, birçok yolcu ertelenen uçuşlar nedeniyle havaalanında veya uçaklarda mahsur kaldı.

Şirketin uçuşların normale döndüğüne dair açıklamasının ardından yolcular, sosyal medyada hala uçakta veya havaalanında bekletildiklerine dair fotoğraflar paylaştı.

Yolcular, sosyal medya paylaşımlarında kendilerine herhangi bir bilgi vermediğine dikkati çekerek mağduriyetlerini ifade etti.