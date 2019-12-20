Hindistan'da tansiyon düşmüyor: 3 ölü - Son Dakika
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Hindistan'da tansiyon düşmüyor: 3 ölü

6 saat önce

Hindistan'da vatandaşlık yasasına yönelik devam eden protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Hindistan'da tansiyon düşmüyor: 3 ölü, System.String[]

Hindistan'da vatandaşlık yasasına yönelik devam eden protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde hükümetin Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protestolar sürüyor. Polis ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısı 9'a yükseldi. Başkent Yeni Delhi'de ve Bengaluru kentinde yüzlerce gösterici de polis tarafından gözaltına alındı.

HÜKÜMETTEN MOBİL HİZMETLERE ENGEL

Yetkililer, Hindistan'ın en kalabalık bölgesi olan Uttar Pradesh eyaletinde ve ülkenin kuzeydoğu kesiminde yer alan Bihar eyaletinde, Haydarabad, Bengaluru ve Chennai kentindeki bazı yerlerde toplanmaların yasaklandığını duyurdu. Telekomünikasyon hizmeti veren şirketler Vodafone ve Airtel ise hükümetin emriyle başkent Yeni Delhi'nin bir kısmında mobil hizmetlerini durdurduklarını ifade etti.

(İHA)

Yeni Delhi, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
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