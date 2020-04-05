Son Dakika › Dünya › Hindistan'da tekstil atölyeleri aralıksız maske ve önlük üretiyor - Son Dakika Dünya
Hindistan'da tekstil atölyeleri aralıksız maske ve önlük üretiyor
6 saat önce
Hindistan'da tekstil atölyeleri aralıksız maske ve önlük üretiyor
Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde tekstil atölyeleri sağlık çalışanlarının maske ve önlük ihtiyacını karşılamak için üretimlerini aralıksız sürdürüyor.
Çin'in Vuhan şehrinde başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 1 milyon 200 binden fazla kişi hastalandı ve 67 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yüzbinlerce kişinin tedavi için hastanelere başvurması nedeniyle aşırı yoğunluk yaşanırken hasta personelide koruyucu malzeme sıkıntısı çekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 08:17
Son Dakika İngiltere'nin Çin'den ithal ettiği tanı kitlerinde koronavirüs tespit edildi Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi