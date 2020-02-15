Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik karşıtı protestolar sürüyor - Son Dakika
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Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik karşıtı protestolar sürüyor

6 saat önce

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'na karşı protestolar iki ayı aşkın süredir devam ediyor.

Hindistan'da Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik karşıtı protestolar sürüyor, System.String[]

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'na karşı protestolar iki ayı aşkın süredir devam ediyor.

Hint basınındaki haberlere göre, Maharaştra ve Tamil Nadu eyaletlerinde yasa karşıtı protestolar düzenlendi.

Ülkenin güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin başkenti Çennai'de dün düzenlenen yasa karşıtı gösterilerde polisin eylemcilere karşı şiddet uygulamasını protesto eden binlerce kişi sokaklara çıktı.

Eyaletin çok sayıda kentinde organize olan eylemciler, yasa karşıtı sloganlar attı ve polis şiddetini kınadı.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan göstericiler ellerinde, "Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe (CAA) hayır, adalet istiyoruz." yazılı dövizler taşıdı.

Eyaletteki muhalefet partilerinden Dravida İlerleme Federasyonu Partisi (DMK) lideri Muthuvel Karunanidhi Stalin, yaptığı açıklamada, şiddete başvuran polislere karşı harekete geçilmesini talep etti.

Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de (Bombay) de gösteri düzenlendi.

Eyaletin çeşitli şehirlerinden gelerek Azad Meydanı'nda toplanan onbinlerce kişi, CAA, Ulusal Vatandaşlık Sicili (NRC) ve Ulusal Nüfus Sicili (NPR) düzenlemelerine karşıtı sloganlar attı.

Protestocular ellerinde, "CAA, NRC, NPR'yi reddediyoruz, anayasayı koru" yazılı dövizler taşıdı.

Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan düzenleme, 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde, protestocularla polis arasındaki çatışmalarda, 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslümanı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Afganistan, Hindistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:22 Kaynak: AA
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