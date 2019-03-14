Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Yaya Üst Geçidi Çöktü: 1 Ölü, 16 Yaralı

Hindistan'da Yaya Üst Geçidi Çöktü: 1 Ölü, 16 Yaralı

1 saat önce

– Hindistan'da bir üst geçit üzerinde yayaların bulunduğu sırada çöktü.

Hindistan'da Yaya Üst Geçidi Çöktü: 1 Ölü, 16 Yaralı, System.String[]
Hindistan'da bir üst geçit üzerinde yayaların bulunduğu sırada çöktü. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de Tren istasyonunun bulunduğu bölgede bir üst geçit çöktü. Olay yerine acil yardım ekipleri sevk edildi. Yerel medyada, polisin yaptığı açıklamaya göre 1 kişi öldü, 16 kişinin yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:08 Kaynak: DHA

Dünya
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