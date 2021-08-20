Üye Girişi
Hindistan'da yerli üretilen "dünyanın ilk DNA bazlı" Kovid-19 aşısına acil kullanım izni verildi - Son Dakika

Hindistan'da yerli üretilen "dünyanın ilk DNA bazlı" Kovid-19 aşısına acil kullanım izni verildi

20.08.2021 21:11
Hindistan'da yerli üretilen

Hindistan'ın, yerli üretilen "dünyanın ilk DNA bazlı" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına acil kullanım izni verdiği bildirildi.

Hindistan'ın, yerli üretilen "dünyanın ilk DNA bazlı" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına acil kullanım izni verdiği bildirildi.

Bilim ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hint ilaç firması Zydus Cadila tarafından geliştirilen üç dozluk ZyCoV-D aşısının acil kullanımının onaylandığı duyuruldu.

Açıklamada, acil kullanım onayı alan DNA bazlı ZyCoV-D aşısının "spike" proteini ürettiği ve Kovid-19'a karşı bağışıklığı güçlendirdiği kaydedildi.

ZyCoV-D aşısının Kovid-19'un mutasyonlarına karşı da etkili olduğu vurgulanan açıklamada, aşının yetişkinlerin yanı sıra 12-18 yaş grubundakilere de yapılabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, 28 binden fazla gönüllünün katıldığı Faz 3 çalışmalarının ilk sonuçlarına göre ZyCoV-D aşısının yüzde 66,6 etkililiğinin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Hindistan'da şimdiye kadar kullanım onayı alan 6 Kovid-19 aşısı bulunuyor.

Ülkede 570 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı, mayısta 414 binlerde zirveyi gören Kovid-19 vaka sayısı son bir haftadır 40 binin altında seyrediyor.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 32,3 milyonu aştı, salgın nedeniyle 433 bin 998 kişi hayatını kaybetti.

India, İlaç, 112, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da yerli üretilen 'dünyanın ilk DNA bazlı' Kovid-19 aşısına acil kullanım izni verildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi zorunluluğu genelgesi! 6 Eylül'den itibaren başlıyor 21:05 Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi zorunluluğu genelgesi! 6 Eylül'den itibaren başlıyor Merve Boluğur, sosyal medyada reklam ücretini yükseltti! Talep ettiği fiyat dudak uçuklattı 20:46 Merve Boluğur, sosyal medyada reklam ücretini yükseltti! Talep ettiği fiyat dudak uçuklattı Falcao son kararını verdi! Kolombiyalı golcü sözleşmesi bitene kadar Galatasaray'da kalacak 19:36 Falcao son kararını verdi! Kolombiyalı golcü sözleşmesi bitene kadar Galatasaray'da kalacak
Fenerbahçe'nin Helsinki'yle oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can ve Novak en az iki hafta sahalardan uzak kalacak 18:49 Fenerbahçe'nin Helsinki'yle oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can ve Novak en az iki hafta sahalardan uzak kalacak Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti 18:08 Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş 16:26 Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş
Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu 16:09 Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı 15:28 Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı

Son Dakika Haberleri
18:15 Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kameralara yansıdı
18:07 Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti
18:03 İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz
17:38 Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı
17:36 Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
17:17 Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:10 Annesinden ayrı düşen iki aylık Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli
17:03 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yıkıldı! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük
16:30 Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor
16:24 Randers maçında sakatlık yaşayan kaptan Arda Turan, 1 ay sahalardan uzak kalacak
Doğan Alemdar'ın Rennes'e imza atmasını Volkan Demirel değerlendirdi: Transfere şaşırmadım Doğan Alemdar'ın Rennes'e imza atmasını Volkan Demirel değerlendirdi: Transfere şaşırmadım         
21:12
Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında Optimar anketinden dikkat çeken sonuçlar! MHP 3. parti oldu, İYİ Parti baraj altında         
20:50
Adana Demirspor'un eski futbolcusu Anderson, kara para aklamakla suçlanıyor! Ülkesine adım attığı an tutuklanacak Adana Demirspor'un eski futbolcusu Anderson, kara para aklamakla suçlanıyor! Ülkesine adım attığı an tutuklanacak         
20:28
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 204 kişi vefat etti, 19 bin 918 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 204 kişi vefat etti, 19 bin 918 yeni vaka tespit edildi         
19:22
NATO, Taliban hükümetini tanıyacak mı? Genel Sekreter Stoltenberg açık kapı bıraktı NATO, Taliban hükümetini tanıyacak mı? Genel Sekreter Stoltenberg açık kapı bıraktı         
18:31
Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı         
17:38
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi sessizliğini bozdu! İlk paylaşımında birlikte pozlarını paylaştı Şeyma Subaşı'nın sevgilisi sessizliğini bozdu! İlk paylaşımında birlikte pozlarını paylaştı         
16:14
14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı         
15:36
Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti         
15:27
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur         
14:05
2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler         
14:02
"Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek         
13:00
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var         
11:44
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 21:25:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da yerli üretilen "dünyanın ilk DNA bazlı" Kovid-19 aşısına acil kullanım izni verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement