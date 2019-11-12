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Hindistan'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı
6 saat önce
Hindistan'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışma anının görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
Hindistan'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışma anının görüntüleri ortaya çıktı.
Hindistan'ın Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad'daki Kacheguda istasyonunda dün iki tren çarpıştı. İstasyona yaklaşan trenlerin yavaş hareket etmesi nedeniyle olası bir facia önlendi. En az 12 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.
Yapılan ön soruşturmaya göre kaza, sinyalizasyon sorunu nedeniyle meydana geldi. - YENİ DELHİ
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