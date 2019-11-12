Son Dakika Haberleri: Hindistan'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Hindistan'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

Hindistan'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Hindistan'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

Hindistan'ın Telangana eyaletinde iki trenin çarpışma anının görüntüleri ortaya çıktı.


Hindistan'ın Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad'daki Kacheguda istasyonunda dün iki tren çarpıştı. İstasyona yaklaşan trenlerin yavaş hareket etmesi nedeniyle olası bir facia önlendi. En az 12 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.


Yapılan ön soruşturmaya göre kaza, sinyalizasyon sorunu nedeniyle meydana geldi. - YENİ DELHİ

Haydarabad, Hindistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:35 Kaynak: İHA
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