Son Dakika Haberleri: - Hindistan Feci Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı- Otomobil Üst Geçitten Uçtu
Son Dakika Güncel - Hindistan Feci Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı- Otomobil Üst Geçitten Uçtu - Son Dakika

- Hindistan Feci Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı- Otomobil Üst Geçitten Uçtu

6 saat önce

- Hindistan feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı Otomobil üst geçitten uçtuYENİ DELHİ - Hindistan'da otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü üst geçitten aşağıya uçtu.

- Hindistan feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Otomobil üst geçitten uçtu

YENİ DELHİ - Hindistan'da otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü üst geçitten aşağıya uçtu. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Haydarabad şehrinde meydana gelen trafik kazasında otomobil üst geçitten uçtu. Feci kazada köprünün altında bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza esnasında köprünün altında bulunan anne hayatını kaybederken kızı ise ağır yaralandı. Polis virajı alamayan otomobil sürücüsünün kontrolü kaybederek köprüden aşağıya uçtuğunu belirtiyor. Yeni açılan köprüde 3 hafta içinde ikinci kazanın meydana geldiği açıklandı.

Üst geçit trafiğe kapatıldı.

- Hindistan Feci Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı- Otomobil Üst Geçitten Uçtu

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:12 Kaynak: İHA
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