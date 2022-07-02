Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölü sayısı 27'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölü sayısı 27'ye yükseldi

02.07.2022 16:06
Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölü sayısı 27'ye yükseldi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde 30 Haziran'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye çıktı.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Manipur eyaletinde 30 Haziran'da meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye çıktı.

Xinhua'nın All India Radio'ya dayandırdığı habere göre, yetkililer, eyaletin Noney semtindeki Tupul demir yolu inşaat alanındaki heyelan sonrası 37 kişinin hala kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

Eyalette şimdiye kadar 20 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

AA muhabirine açıklama yapan üst düzey bir yetkili, 18 kişinin kurtarıldığını belirterek, bölgedeki zeminin gevşek olması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında temkinli davranıldığını söyledi.

Öte yandan özellikle Assam eyaletini etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 173'e çıktığı bildirilmişti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından, Eyalet Başbakanı Nongthombam Biren Singh ile görüşmesinde bölgedeki durumu değerlendirdiklerini belirterek, felaketten etkilenenler için dua ettiğini ifade etmişti.

Singh yaptığı açıklamada, felaketi "eyalette görülen en kötü afet" olarak nitelendirdi.

Aralıklı yağışın devam ettiği bölgenin yakınlarında yaşayanlardan güvenli bölgelere taşınmaları istendi.

Arama-kurtarma çalışmalarına, aralarında polis ve askerlerin bulunduğu 250'den fazla kişinin katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Hayatını kaybedenler arasında ordu personelinin de bulunduğu belirtildi.

YORUMLAR
500
Survivor fan hesabının 'Faturalarınızı ben ödeyeceğim' tuzağına düşen kullanıcılar yardım bekliyor! Survivor fan hesabının 'Faturalarınızı ben ödeyeceğim' tuzağına düşen kullanıcılar yardım bekliyor! Hindistan, çevre kirliliği ile mücadele için tek kullanımlık plastik yasağı getirdi Hindistan, çevre kirliliği ile mücadele için tek kullanımlık plastik yasağı getirdi
Kaynak: AA

Koruyucu Aile Günü, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölü sayısı 27'ye yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:01 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı
15:58 Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu
15:45 Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
15:37 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, son yolcuğuna uğurlandı
15:35 Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
15:21 Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması geldi: 3 yıllık sözleşme imzalandı
15:02 LC Waikiki'den 'Arapça tişört' açıklaması geldi: Sistemsel bir hata yüzünden böyle oldu
14:56 Cüneyt Çakır hakemliğe devam edecek mi? Konuyla ilgili açıklama yaptı: Yurt dışından teklif var
14:34 İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı
14:12 Ümit Özdağ'dan HDP'ye göz kırpan Nihat Doğan'a ağır gönderme: HDP'ye geçmiş olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 16:12:31. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'ın Manipur eyaletindeki heyelanda ölü sayısı 27'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement