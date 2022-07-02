Hindistan, İnsansız Uçak Geliştirmede Önemli Bir Aşamayı Geçti - Son Dakika
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Hindistan, İnsansız Uçak Geliştirmede Önemli Bir Aşamayı Geçti

02.07.2022 14:00
Hindistan, İnsansız Uçak Geliştirmede Önemli Bir Aşamayı Geçti

YENİ DELHİ, 2 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) Cuma günü, geleceğin insansız uçağının geliştirilmesi için kritik teknolojilerin elde edilmesinde önemli bir aşamayı geride bıraktı.

YENİ DELHİ, 2 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) Cuma günü, geleceğin insansız uçağının geliştirilmesi için kritik teknolojilerin elde edilmesinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Hindistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan resmi bir açıklamada, Otonom Uçan Kanat Teknolojisi Test Aracı'nın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği kaydedildi. Açıklamaya göre tam otonom modda çalışan araç; kalkış, ara nokta navigasyonu ve yumuşak iniş de dahil olmak üzere mükemmel bir uçuş sergiledi. Aracın ilk uçuşu Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde yer alan Havacılık Deney Alanı'nda gerçekleştirildi. Bu, Hindistan'ın bu tür stratejik savunma teknolojilerinde kendi kendine yeterliliği açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Küçük bir turbo jet motoruyla çalışan İnsansız Hava Aracı (İHA), ülkenin güneyinde yer alan Bangalore şehrindeki DRDO'ya ait birinci sınıf bir araştırma laboratuvarı olan Havacılık Geliştirme Kuruluşu (ADE) tarafından tasarlandı ve geliştirildi. Uçakta kullanılan gövde, iniş takımları ve tam uçuş kontrolü ile havacılık elektroniği sistemleri yerel olarak geliştirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Araştırma, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan, İnsansız Uçak Geliştirmede Önemli Bir Aşamayı Geçti - Son Dakika

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