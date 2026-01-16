Hindistan ve Japonya'dan Stratejik Diyalog

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, 18. Hindistan-Japonya Stratejik Diyaloğu marjında Motegi ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, iki ülkenin özel stratejik ve küresel ortaklığının yükseliş trendinde olduğu ifade edilerek, bunun dünya düzenini şekillendirme ve uluslararası ekonomiyi risklerden arındırma konusunda muazzam bir potansiyel barındırdığı vurgulandı.

İkilinin, ekonomi, denizcilik, tedarik zinciri, kritik mineraller, teknoloji ve çok taraflı işbirliği konularında derinlemesine görüşmeler yaptığı belirtilen açıklamada, bunun ortak çıkarlar ve karşılıklı anlayışın bir yansıması olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ikilinin, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.