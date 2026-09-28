Tarihi kafede korkunç manzara: Fare dışkısı, hamamböceği... - Son Dakika
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Tarihi kafede korkunç manzara: Fare dışkısı, hamamböceği...

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Tarihi kafede korkunç manzara: Fare dışkısı, hamamböceği...
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Hindistan'da hizmet veren kafeye yönelik denetimde ortaya çıkan manzara şaşkınlık yarattı. Ekipler; gıda hazırlama ve depolama alanlarında fare dışkısı, canlı sinekler, ölü hamamböcekleri, açık kanalizasyon kapağı ve buzdolabında kan birikintileri tespit etti. Ağır hijyen ihlalleri üzerine işletmenin gıda lisansı derhal askıya alındı.

Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı denetimin ardından Hindistan'daki en eski kafelerden birinin faaliyetleri durduruldu. Yetkililer, tespit edilen eksikliklerin tüketici sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtti.

MUTFAKTA GÖRDÜKLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Ekipler söz konusu mekana denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde restoranın gıda hazırlama ve depolama alanlarında fare dışkısı, canlı sinekler ve ölü hamamböcekleri tespit edildi. İşletmenin içerisinde kedilerin bulunduğu da kayıtlara geçti. Denetimde dikkat çeken en çarpıcı ayrıntılardan biri ise buzdolabında görüldü. Yetkililer, bir soğutucunun içerisinde yüksek miktarda kan biriktiğini belirledi.

AÇIK KANALİZASYON KAPAĞI TESPİT EDİLDİ

İncelemeler bununla da sınırlı kalmadı. Gıda işleme bölümünde kanalizasyon kapağının açık olduğu, bazı yiyeceklerin doğrudan zeminde tutulduğu ve çiğ hamurun basılı gazete kağıtlarıyla örtüldüğü belirlendi. Personelin hijyen kurallarına yeterince uymadığı, koruyucu ekipman kullanmadığı ve çiğ ürünlerle doğrudan tüketime hazır gıdaların birbirinden gerektiği şekilde ayrılmadığı bildirildi. 

Tarihi kafede korkunç manzara: Fare dışkısı, hamamböceği...

120 YILLIK KAFENİN LİSANSI ASKIYA ALINDI

Yaklaşık 122 yıllık geçmişe sahip mekan, Hindistan'ın tarihi mekanlarından biri olarak biliniyor. Yüksek tavanları, eski dönemden kalan dekorasyonu, çayları ve uygun fiyatlı atıştırmalıklarıyla tanınan işletmenin lisansı denetimin ardından askıya alındı. Hindistan yerel medyası Son'da yer alan habere göre, yetkililer, işletmeye gıda satın alma, üretme, işleme, depolama, satma ve dağıtma faaliyetlerini derhal durdurma talimatı verdi. 

Tarihi kafede korkunç manzara: Fare dışkısı, hamamböceği...
HindistanDünyaSon Dakika

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