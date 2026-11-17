Hindistan'da bir hava kuvvetleri komutanının, Pakistan istihbaratıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kadından aldığı çıplak fotoğraflar karşılığında ülkesinin gizli savaş planlarını paylaştığı iddia edildi. Mayıs ayında tutuklanan subayın, savaş uçaklarının konuşlanma noktalarından insansız hava araçlarının kapasitesine kadar çok sayıda askeri bilgiyi sızdırdığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasında yer alan yeni ayrıntılar, casusluk faaliyetinin boyutunu ortaya koydu.

HER ÇIPLAK FOTOĞRAFA BİR SAYFA GİZLİ BELGE

The Times of India ve The Indian Express'in 13 Kasım tarihli haberlerine göre, Hindistan Hava Kuvvetlerinde görevli bir kanat komutanının, Pakistan istihbaratı adına çalıştığından şüphelenilen bir kadınla WhatsApp üzerinden iletişim kurduğu belirlendi.

Delhi Polisi tarafından mahkemeye sunulan iddianamede, kadının gönderdiği çıplak fotoğrafın ardından subayın gizli savaş planına ait bir sayfayı paylaştığı öne sürüldü. Subayın, aldığı her yeni çıplak fotoğraf karşılığında savaş planından bir sayfa daha göndermeyi teklif ettiği iddia edildi.

SAVAŞ UÇAKLARININ KONUMLARINI BİLE PAYLAŞMIŞ

Soruşturma dosyasına göre subay, Hindistan'ın Pakistan ve Çin sınırına yakın stratejik bölgelerinden Leh'deki hava üssünün operasyonel kapasitesine ilişkin bilgileri de paylaştı.

Sızdırıldığı iddia edilen bilgiler arasında savaş uçaklarının konuşlanma noktaları, askeri tatbikatlar, gizli bir insansız hava aracı biriminin personel yapısı, operasyonel kabiliyetleri ve hedefleme sistemlerine ilişkin ayrıntılar yer aldı.

Yetkililer, bu bilgilerin yabancı istihbaratın eline geçmesinin ülkenin askeri güvenliğini tehlikeye atabileceğini değerlendirdi.

5 ASKERİN CİHAZINA CASUS YAZILIM YÜKLEDİ

İddianamedeki bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise casus yazılım iddiası oldu. Pakistan bağlantılı olduğu değerlendirilen kişinin, subaya çeşitli zararlı yazılımlar ve bağlantılar gönderdiği belirtildi.

Subayın, emrinde görev yapan beş askerin elektronik cihazlarına casus yazılım yüklenmesini sağladığı öne sürüldü. Bu yöntemle diğer askerlerin cihazlarındaki gizli bilgilere ve üstleriyle gerçekleştirdikleri yazışmalara erişilmesinin amaçlandığı değerlendirildi.

3 BİNDEN FAZLA MESAJ ORTAYA ÇIKTI

Polisin dijital incelemesinde, subay ile şüpheli istihbarat görevlisi arasında 12 Ocak-1 Nisan 2026 tarihleri arasında yoğun bir iletişim kurulduğu tespit edildi.

İddianameye göre taraflar arasında 3 bin 8 yazılı mesaj, 65 fotoğraf, 42 sesli görüşme, 4 görüntülü görüşme ve 6 internet bağlantısı paylaşıldı.

Subayın, görev yaptığı hassas birime cep telefonu sokmasının yasak olmasına rağmen yanında iPhone taşıdığının belirlenmesi üzerine inceleme başlatıldığı aktarıldı. Telefonunda yapılan araştırmada şüpheli yazışmalara ulaşıldı.

MAYIS AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Hindistan Hava Kuvvetlerinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada subay, 30 Mayıs 2026'da gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Hakkında Resmi Sırlar Yasası kapsamında işlem yapıldı.

Olayın ayrıntıları ise 13 Kasım'da Hindistan basınına yansıyan iddianameyle yeniden kamuoyunun dikkatini çekti. Yetkililer, sızdırıldığı öne sürülen bilgilerin ülkenin ulusal güvenliğine ne ölçüde zarar verdiğini araştırıyor.