Hint aktivist ile Filipinli lidere, uluslararası Erbakan ödülü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hint aktivist ile Filipinli lidere, uluslararası Erbakan ödülü - Son Dakika

Hint aktivist ile Filipinli lidere, uluslararası Erbakan ödülü

6 saat önce

54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan adına bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Erbakan Ödülleri, Moro Bölgesel Otonomi Yönetimi'ni kurarak 3 yıl süreyle başbakanlık yapan Hacı Murad İbrahim ve yazar, araştırmacı, öğretmen ve aktivist olan Harsh Mander'e verildi.

Hint aktivist ile Filipinli lidere, uluslararası Erbakan ödülü, System.String[]

54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan adına bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Erbakan Ödülleri, Moro Bölgesel Otonomi Yönetimi'ni kurarak 3 yıl süreyle başbakanlık yapan Hacı Murad İbrahim ve yazar, araştırmacı, öğretmen ve aktivist olan Harsh Mander'e verildi.


Erbakan Ödülleri Platformu tarafından organize edilen ve yaptığı veya yapmakta olduğu işler dolayısı ile insanlığın huzuru, refahı, barışı, maddi ve manevi gelişimi ve mutluluğuna katkı sağlayan kişi veya kurumlara verilen ödüllerin ikisi bu yıl, uluslararası üne sahip iki önemli isme takdim edildi. Filipinler'de 40 yıl süren ve 120 bin insanın ölümüne neden olan savaşta Moro İslami Kurtuluş Cephesi Lideri olarak barış sürecini yürüten ve Moro Bölgesel Otonomi Yönetimi'ni kurarak 3 yıl süreyle başbakanlık yapan Hacı Murad İbrahim ödül alan isim oldu. Ödüle layık görülen diğer isim ise Hindistan'da, kitlesel şiddet kurbanları, evsizler ve sokak çocuklarıyla ilgili çalışmalar yürüten Hint Harsh Mander. Yazar, araştırmacı, öğretmen ve aktivist olan Harsh Mander, halen Yeni Delhi merkezli bir araştırma kuruluşu olan Eşitlik Araştırmaları Merkezi'nin direktörlüğünü yürütüyor.


Bu yıl ilk kez uluslararası ölçekte gerçekleştirilecek törenin ödül jürisi ise Prof. Dr. Sabri Tekir, Prof. Dr. Sencer İmer, Prof. Dr. Ramazan Evren, Prof. Dr. Murat Yülek ve Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'dan oluştu.


Ödül töreni, daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılacak. - İSTANBUL

Necmettin Erbakan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:17 Kaynak: İHA
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