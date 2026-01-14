Hipertansiyon ve Sağlıklı Beslenme Semineri

TRAKYA Üniversitesi (TÜ) tarafından düzenlenen 'Bilim Kafe' etkinlikleri kapsamında, kentte bir dernek lokalinde vatandaşlara hipertansiyon hastalığı ve sağlıklı beslenme yolları anlatıldı. Vatandaşlara bilgi veren TÜ Rektör Yardımcısı iç hastalıkları uzmanı Prof.Dr.Sedat Üstündağ, "Bu bilgiler toplumla paylaşıldıkça, o toplumda hipertansiyonlu hastaların sayısı azalmaya başlayabilir yani koruyucu hekimlik geliştirilebilir. Bu sayede bir taraftan daha düşük tedavi maliyeti, diğer taraftan hastalar için daha konforlu bir yaşam ortaya çıkabilir" dedi.

TÜ Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen 'Bilim Kafe' etkinlikleri kapsamında, Yıldırım Mahallesi'ndeki Trakya Anadolu Birlik Derneği lokalinde, 'Primer Hipertansiyon' konulu söyleşi gerçekleştirildi. TÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Sedat Üstündağ'ın hipertansiyon ve sağlıklı beslenme hakkında bilgiler verdiği söyleşiye, TÜ rektörü Prof.Dr. Mustafa Hatipler, rektör yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır ile çok sayıda vatandaş katıldı. Prof.Dr. Üstündağ söyleşide; hipertansiyonlu hastaların tansiyonlarını ölçerken dikkat etmeleri gereken noktaları anlatılırken, merak edilen sorulara da yanıt verdi.

'TEMENNİMİZ; PAYLAŞTIĞIMIZ BİLGİLERİN HALK SAĞLIĞININ GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNMASI'

Etkinlik sonunda konuşan Prof.Dr. Üstündağ, bilim insanlarının sahip olduğu bilgileri toplumla paylaşması gerektiğini söyleyerek, "Bilim insanları dört duvar arasında, o bilgilerini kendilerine sakladıkları zaman ne yazık ki bunun topluma yansıması yeteri kadar olmuyor. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı'mız bu nedenle bu bilginin toplumla paylaşılmasını, dolayısıyla tıp için konuştuğumuzda da Türk toplumunun sağlığının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla halkla bir araya geleceğimiz toplantıları organize etmeye başladı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Hatipler hocamız da bu işin öncülerinden oldu, halkla bütünleşmeyi sağlamaya çalışan ilk üniversitelerden birisi biz olduk. Daha evvel böyle bir halk buluşmasını gerçekleştirdik, bu ikincisi. Bütün temennimiz, bugün halkımızla paylaştığımız bu bilgilerin Türk halkının, milletimizin sağlığının gelişmesine katkıda bulunmasını sağlamak" dedi.

'BİLGİLER PAYLAŞILDIKÇA KORUYUCU HEKİMLİK GELİŞTİRİLEBİLİR'

Vatandaşların, bilgilendirildikçe daha sağlıklı ve konforlu yaşam sürebileceğini kaydeden Üstündağ, "Bir hekim, bir hoca, sadece kendisine gelen hastaları tedavi etmekle uğraştığı zaman ne yazık ki faydası beklenen düzeyde gerçekleşmiyor. Ama bu bilgiler toplumla paylaşıldıkça, o toplumda hipertansiyonlu hastaların sayısı azalmaya başlayabilir yani koruyucu hekimlik geliştirilebilir. Bu sayede bir taraftan daha düşük tedavi maliyeti, bir taraftan hastalar için daha konforlu bir yaşam ortaya çıkabilir. Bu anlamda mutluyum. Bugün halkımızla buluşmuş olduk, halkımızla dağarcığımızdaki bilgileri paylaşmış olduk" diye konuştu.