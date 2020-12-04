Hipertansiyonla Mücadele Derneği Başkanı Tengiz'den Kovid-19 tedavisinde doğru ilaç kullanımına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Hipertansiyonla Mücadele Derneği Başkanı (HİPERDER) Prof. Dr. İstemihan Tengiz, "Kovid-19 sürecinde bazı hasta kişilerin yaşadığı kalp rahatsızlıklarının nedeni kullanılan tedavi edici ilaçlar değil, virüsün yapısından kaynaklanıyor." dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Tengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vaka sayılarının artmasıyla ilaç kullanımının bir kez daha gündeme geldiğini söyledi.

Bu süreçte testi pozitif çıkan hastaların Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz verilen ve tedavi edici özelliği bulunan ilaçları kullanmalarının çok önemli olduğunu kaydeden Tengiz, şöyle konuştu:

"Özellikle sosyal medyada bu ilaçların kullanımıyla ilgili gerçek olmayan bilgiler paylaşılıyor. Kovid-19 sürecinde hasta kişilerin yaşadığı kalp rahatsızlıkların nedeni kullanılan tedavi edici ilaçlar değil, Kovid-19 hastalığına neden olan virüsün yapısından kaynaklanıyor. Bu virüs, salgın sürecinde birçok pozitif hastanın akut kroner sendrom yaşayarak hayatını kaybetmesine neden oldu."

Tengiz, Kovid-19 hastalığına neden olan virüsün vücuttaki atar ve toplar damarlarda pıhtılaşmaya neden olduğunu belirterek, "Virüs, damarda ve kalp kaslarında toksik etkiye neden oluyor. Eğer bir de hasta hareket etmiyorsa bu daha çok olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Böyle durumlarda kanda pıhtılaşmayı gösteren D-dimer molekülünün seviyesine bakılmalı. Yüksek çıkması durumunda Kovid-19 hastalarının tedavisinde pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar ve aspirin kullanmalarını öneriyoruz."dedi.

Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların güvenilirliğinin kanıtlandığını dile getiren Tengiz, şunları kaydetti:

"Özellikle ritim bozukluğu öyküsü olan veya ritim bozukluğuna neden olabilecek bir ilaç kullanımı varsa dikkatli olunmalı. Kovid-19 hastalarına bu ilaçlar verilirken mutlaka tedaviden önce EKG'lerinin çekilmesini öneriyoruz."

Tengiz, Kovid-19 sürecinde C, D vitaminleri ve selenyum içeren besinlerin tüketiminin virüse karşı direnç oluşturma açısında çok önemli olduğunu, özellikle vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına önem vermelerinin gerekliği olduğunu sözlerine ekledi.