Hırsız çiftin 72 suç kaydı var - Son Dakika
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Hırsız çiftin 72 suç kaydı var

06.06.2022 11:18
Hırsız çiftin 72 suç kaydı var

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, bir evden çok sayıda hırsızlık olayına karışarak 72 suç kaydı bulunan çift yakalandı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, bir evden çok sayıda hırsızlık olayına karışarak 72 suç kaydı bulunan çift yakalandı.

Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Mürefte Mahallesi'nde evden eşya çalındığı ihbarı üzerine şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını yapan şahısların 44 suç kaydı olan Ç.E. ve 28 suç kaydı olan eşi E.E. olduğu belirlendi.

Hırsızlık yaparken yakalandılar

Şüphelileri yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüphelileri bir evden hırsızlık yaparken yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

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İzmir'de 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi: 18 gözaltı İzmir'de 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi: 18 gözaltı Tekirdağ'da evden hırsızlık yapan çift yakalandı Tekirdağ'da evden hırsızlık yapan çift yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Tekirdağ, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsız çiftin 72 suç kaydı var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsız çiftin 72 suç kaydı var - Son Dakika
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