Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Mürefte Mahallesi'nde evden eşya çalındığı ihbarı üzerine şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını yapan şahısların 44 suç kaydı olan Ç.E. ve 28 suç kaydı olan eşi E.E. olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Tekirdağ, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hırsız çiftin 72 suç kaydı var - Son Dakika

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