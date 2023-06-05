Antalya'da trafikte yumruk yumruğa kavgaya tutuşan adamın motosikleti çalındı - Son Dakika
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Antalya'da trafikte yumruk yumruğa kavgaya tutuşan adamın motosikleti çalındı

05.06.2023 18:04

Antalya'da trafikte yaşanan olay, izleyenlere yok artık dedirtti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda bir hırsızın, yumruk yumruğa kavga eden motosikletli adamın motosikletini çaldığı görüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Saat 14.00 sularında Evliya Çelebi Caddesi üzerinde trafikte motosikleti ile seyir halinde bulunan Ramazan Ünal, otomobil sürücüsü adamla korna yüzünden tartıştı. İkili arasında yaşanan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Hırsızdan 'yok artık' dedirten davranış: Trafikte kavga eden adamın motosikletini çaldı

KAVGAYI FIRSAT BİLİP MOTOSİKLETİ ÇALDI

Bu sırada motosikletinden inen Ünal, adamla yumruk yumruğa kavgaya etti. Kavgayı fırsat bilen bir kişi ise motosiklete binerek hızla uzaklaştı. Motosikletinin yerinde olmadığını gören Ünal, şahsın peşinden koşsa da yakalayamadı. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda geçti.

Hırsızdan 'yok artık' dedirten davranış: Trafikte kavga eden adamın motosikletini çaldı

"BENİM ELİM AYAĞIMDI"

Kavganın korna çalınmasından dolayı çıktığını belirten Ramazan Ünal, "Ben arkadaşı gereksiz yere korna çalmaması konusunda uyardım. Sonra kavga ettik. Bu sırada motosikletim çalındı, bulunmasını istiyordum. O benim elim ayağımdı. İş yerime malzeme taşıyordum. Polisler motosikletimi lütfen bulsun" dedi.

Hırsızdan 'yok artık' dedirten davranış: Trafikte kavga eden adamın motosikletini çaldı
Kaynak: İHA
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Muratpaşa, Antalya, Çelebi, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da trafikte yumruk yumruğa kavgaya tutuşan adamın motosikleti çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da trafikte yumruk yumruğa kavgaya tutuşan adamın motosikleti çalındı - Son Dakika
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