Hırsızın el çabukluğu pes dedirtti...10 saniyede kilidi açtı, 2 dakikada 100 bin liralık telefonu böyle çaldı - Son Dakika

Hırsızın el çabukluğu pes dedirtti...10 saniyede kilidi açtı, 2 dakikada 100 bin liralık telefonu böyle çaldı

10 saniyede kilidi açtı içeride bulunan toplam 100 bin liralık telefon ve malzemeleri alıp kayıplara karıştı

BURSA - Bursa'da gece sokak kısıtlamasını fırsat bilen bir hırsız 10 saniye içerisinde kilidin açtığı telefon mağazasından birkaç dakika içinde 100 bin lira tutarında cep telefonu ve malzemeleri alıp kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu dükkanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cep telefonu dükkanına gelen hırsız 10 saniye içerisinde kilidi açarak içeri girdi. Hırsızlık zanlısı, değeri 100 bin lirayı bulan cep telefonu, aksesuar, kol saati ve kasada duran ruhsatlı silahı alarak kayıplara karıştı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Sabah iş yerini açmaya gelen Vedat Tunç, kilidin olmadığını ve kapının açık olduğunu görünce güvenlik kameralarını inceledi. Dükkana hırsız girdiğini fark eden iş yeri sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kriminal ve hırsızlık bürosu dedektifleri olay yerine sevk edildi.

Güvenlik kameralarının incelendiği ve parmak izinin alındığı şüpheli için arama çalışması başlatıldı.

Konuyla ilgili konuşan işyeri sahibi Vedat Tunç ise, "Sabah dükkana geldiğimizde kilit yoktu ve kapı açıktı. Hemen güvenlik kameralarını inceledik. Sonrasında polis ekiplerine ihbarda bulunduk. Gece sokak kısıtlamasını fırsat bilen hırsız içeri girerek müşteriye gidecek olan toplam değeri 100 bin lirayı bulan cep telefonu, kol saati ve kasada duran ruhsatlı silahımı alarak gitmiş. Zaten pandemi var, iş yok. Bütün birikimimiz gitti. İnşallah en kısa zamanda bulunur" dedi.