Son Dakika Haberleri: Hırsızlar anne koyunu kuzularından ayırmadı...Anne koyunla birlikte 3 kuzusunu da çaldılar
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Hırsızlar anne koyunu kuzularından ayırmadı...Anne koyunla birlikte 3 kuzusunu da çaldılar

1 saat önce

Hırsızlar anne koyunu kuzularından ayırmadı.

Hırsızlar anne koyunu kuzularından ayırmadı... Anne koyunla birlikte 3 kuzusunu da çaldılar

SİVAS - Sivas'ta hırsızlar, anne koyun ile 3 kuzusunu çaldılar.
Edinilen bilgilere göre olay, Sivas merkez Fatih Mahallesi Merakum Caddesi'nde bulunan Vahdet Altunkes'e ait çiftlik evinde meydana geldi. Altunkes, polis ekiplerine çiftlik evinde beslediği 1 koyun ve 3 kuzusunun çalındığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, koyunun ve yavruların bulunduğu ahır çevresinde parmak izi çalışması yaptı. Ahırda bulunan koyunun 3 yavrusu ile birlikte çalınması ise dikkat çekti. Polis, hırsızları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Hırsızlar anne koyunu kuzularından ayırmadı...Anne koyunla birlikte 3 kuzusunu da çaldılar
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:49 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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