Hırsızlar Cemaati Susuz Bıraktı
1 saat önce
Bursa'da kimliği belirsiz hırsızlar, caminin abdest alınan musluklarını çaldı.
Bursa
'da kimliği belirsiz hırsızlar, caminin abdest alınan musluklarını çaldı. Camide çeşme olmayınca da cemaat pet şişeyle abdest aldı. Olay, İznik Mustafa Kemal Paşa Mahallesi
'nde bulunan Cebeci ile Çınarlı Camii'nde meydana geldi. Sabaha karşı camilere gelen hırsızlar, 2 caminin 21 çeşme musluğunu sökerek çaldı. Namaz vakti camiye gelen vatandaşlar abdesthanede çeşmelerin olmadığını fark edince şaşkına döndü. Çeşmelerden su akmayınca da cemaat çareyi plastik şişelere doldurdukları suyla abdest almakta buldu. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:01 Kaynak: İHA
Öfkeli Baba, Evi Dağıttığı İçin Tartıştığı Oğlunu Yüzünden Bıçakladı
Amatör Balıkçı, Kıyıdan Oltayla 90 Santimetrelik Levrek Yakaladı
Usta Sanatçı Bedia Akartürk Hastaneye Kaldırıldı
Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı