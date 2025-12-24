Hırsızlar Orhangazi'de 500 Kilo Zeytin Çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Hırsızlar Orhangazi'de 500 Kilo Zeytin Çaldı

Hırsızlar Orhangazi\'de 500 Kilo Zeytin Çaldı
24.12.2025 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hırsızlar, zeytin tarlasından 500 kilo zeytin çalarak kayıplara karıştı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlaya giren hırsızlar, sahibinden daha hızlı hareket ederek kısa sürede 500 kilo zeytini alıp kayıplara karıştı.

Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Çakırlı Mahallesi'ndeki Metin Özdemir'e ait zeytin ağaçlarının bulunduğu tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı tarlaya gelen hırsızlar, gelişigüzel zeytinleri toplayıp gün aydınlanmadan kaçtı. Sabah saatlerinde bahçesine gelen Özdemir, ağaçlardaki zeytinlerin toplandığını, yerlerin zeytin olduğunu fark edince durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, zeytinlikte inceleme yaptı. Zanlıları yakalamak için çalışma başlatılırken, Özdemir'in tarlasından yaklaşık 500 kilo zeytinin alındığı tespit edildi. - BURSA

Kaynak: İHA
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:38:20. #7.13#
SON DAKİKA: Hırsızlar Orhangazi'de 500 Kilo Zeytin Çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.