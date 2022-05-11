Hırsızlara suçüstü - Son Dakika
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Hırsızlara suçüstü

11.05.2022 11:20
Hırsızlara suçüstü

Kayseri'de, bir işyerinden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kayseri'de, bir işyerinden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyerlerinden ve kurumlardan hırsızlık yapan M.K. (21) ve A.K.'yi (42) yakalamak için çalışma başlattı. Şahısların organize sanayi bölgesinde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Şüpheli 2 kişi, bir iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Şahısların çaldığı değerlendiren malzemelere de el konulurken, M.K.'nın bir suçtan aranması bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. - KAYSERİ

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Aranan 17 kişi yakalandı Aranan 17 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlara suçüstü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hırsızlara suçüstü - Son Dakika
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