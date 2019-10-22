Son Dakika Haberleri: Hırsızlık hükümlüsü 2 kadın, saklandıkları evde yakalandı
Son Dakika Güncel Hırsızlık hükümlüsü 2 kadın, saklandıkları evde yakalandı

Hırsızlık hükümlüsü 2 kadın, saklandıkları evde yakalandı

1 saat önce

Hırsızlık hükümlüsü 2 kadın, saklandıkları evde yakalandıKayseri'de, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aysun Sezer (22) ile Sibel Yıldırım (25), saklandıkları evde polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık hükümlüsü 2 kadın, saklandıkları evde yakalandı

Kayseri'de, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aysun Sezer (22) ile Sibel Yıldırım (25), saklandıkları evde polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 10 yıl 5 ay hapis cezasın bulunan Aysun Sezer ile 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Sibel Yıldırım'ı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, iki firarinin merkez Esentepe Mahallesi Sultanhisar Sokak'ta bulunan evde kaldığını belirledi. Eve yapılan baskında Aysun Sezer ve Sibel Yıldırım, yakalandı. Gözaltına alınan iki kadın, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Hırsızlık hükümlüsü 2 kadın, saklandıkları evde yakalandı

Sibel Yıldırım, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:11 Kaynak: DHA
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