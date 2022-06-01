Hırsızlık için hurdalığa giren Jandarma çalınan trafik yol tabelalarını buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hırsızlık için hurdalığa giren Jandarma çalınan trafik yol tabelalarını buldu

01.06.2022 09:54
Hırsızlık için hurdalığa giren Jandarma çalınan trafik yol tabelalarını buldu

Düzce'de trafo merkezinden çalınan kabloların peşine düşen jandarma ekipleri, girdikleri hurdalıkta daha önce çalınan trafik yol tabelaları ile uyuşturucu madde yakaladı.

Düzce'de trafo merkezinden çalınan kabloların peşine düşen jandarma ekipleri, girdikleri hurdalıkta daha önce çalınan trafik yol tabelaları ile uyuşturucu madde yakaladı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı.

Düzce'nin Konuralp bölgesinde bulunan bir köyde elektrikler kesildi. Alınan ihbar üzerine trafo merkezine giden görevliler trafo merkezindeki kabloların kesilerek çalındığını gördüler. Durumu vakit kaybetmeden jandarma ekipleri haber verildi. Jandarma tarafından yapılan detaylı çalışma sonrası hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin S.N. olduğu tespit edildi. Şahsın bulunduğu hurdalığa baskın yapan ekipler yaptıkları aramada çalınan kablolar ile birlikte 1 adet tabanca, 5 adet tabanca mermisi, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 gram metamfetamin maddesi, 5 adet trafik yön bilgilendirme levhası, 5 adet alüminyum tabela profili ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak adli soruşturma sürüyor. - DÜZCE

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kaçak kazı yaparken yakalandılar Kaçak kazı yaparken yakalandılar Düzce'de izinsiz kazı yapan 2 yabancı uyruklu yakalandı Düzce'de izinsiz kazı yapan 2 yabancı uyruklu yakalandı Jandarmadan tarım araçlarına sıkı denetim Jandarmadan tarım araçlarına sıkı denetim
Kaynak: İHA

Hırsızlık, Jandarma, Trafo, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlık için hurdalığa giren Jandarma çalınan trafik yol tabelalarını buldu - Son Dakika


Son Dakika
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:40 Galata'da kendini yakan genci söndüren esnaf konuştu: İllüzyon gösterisi yapıyor zannettim
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:29 Kanguru saldırısına uğrayan adam zor kurtuldu! O anlar kameralara böyle yansıdı
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:19 Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'un Trabzonspor sözlerine tepki: Kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için yapılan bir algı olarak da değerlendirilebilir
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...
13:49 Erdoğan, Suriye'de düzenlenecek askeri harekattaki hedefi açıkladı: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 15:01:58. #1.13#
SON DAKİKA: Hırsızlık için hurdalığa giren Jandarma çalınan trafik yol tabelalarını buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement